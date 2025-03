Il Cilento punta al record di Bandiere Blu per l’estate del 2025

La provincia di Salerno, con particolare attenzione al Cilento, è pronta a fare il pieno di riconoscimenti nell’edizione 2025 delle Bandiere Blu, il prestigioso vessillo assegnato dalla Fee (Foundation for Environmental Education) che premia la qualità ambientale delle località costiere. Quest’anno, i comuni salernitani mirano a stabilire un record di attribuzioni, con l’obiettivo di rafforzare ulteriormente la vocazione turistica e sostenibile della Regione.

La Fee assegnerà ufficialmente le Bandiere Blu nella primavera 2025, dopo aver analizzato i questionari inviati dai Comuni. Il termine per la presentazione delle domande era fissato al 28 febbraio scorso, e ora l’attenzione si concentra sulla valutazione finale.

Nel 2024, a ricevere il riconoscimento furono il comune di Positano nell’area nord della provincia e ben tredici comuni del Cilento: Capaccio Paestum, Agropoli, Castellabate, Montecorice, Pollica, Casal Velino, Ascea, Pisciotta, Centola, Vibonati, Camerota, Ispani e San Mauro Cilento. Un numero impressionante che evidenziava la forza e l’impegno del Cilento nella promozione di un turismo sostenibile e di qualità.

Anche se alcuni dubbi erano emersi riguardo le spiagge di Ispani e Capaccio Paestum, in particolare a causa della situazione di commissariamento amministrativo che aveva colpito i due comuni, la situazione è stata risolta in tempo utile. I commissari prefettizi hanno approvato gli atti necessari, e quindi si prevede che entrambe le località confermeranno la Bandiera Blu anche per il 2025.

La vera novità, però, riguarda Sapri. Dopo essere stata esclusa dalle località premiate nel 2022 e nel 2023 e non essersi candidata nemmeno nel 2024, il comune del Golfo di Policastro ha deciso di presentare quest’anno la propria candidatura. Il ritorno di Sapri nella competizione per la Bandiera Blu potrebbe rappresentare una delle sorprese di questa edizione, con i residenti e gli operatori locali che sperano di vedere riconosciuto l’impegno profuso per il miglioramento della qualità delle acque, dei servizi e della gestione ambientale.