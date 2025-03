Le donne nella Resistenza: un progetto dell’ANPI per riscoprire il loro ruolo storico

Si è avviato ieri mattina nella scuola media inferiore “Camera” di Sala Consilina, il progetto dell’ANPI Vallo di Diano-Tanagro intitolato “1945-2025 – 80 anni dalla Liberazione – Il ruolo delle donne nella Resistenza italiana”.

L’iniziativa, promossa dall’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia, nasce dalla volontà di far conoscere agli studenti una pagina di storia spesso relegata ai margini: il contributo determinante delle donne alla lotta di Liberazione dal nazifascismo. Nonostante settantamila donne italiane abbiano partecipato attivamente alla Resistenza, il loro ruolo è stato per lungo tempo oscurato. Molte di loro prestarono assistenza, altre combatterono in prima linea, tutte rischiarono la vita per un ideale di libertà e giustizia. Il progetto dell’ANPI vuole restituire voce e memoria a queste figure straordinarie, raccontando le loro storie ai giovani e sottolineando il coraggio che le spinse a imbracciare la causa partigiana.

Le donne partigiane non combatterono solo per la Liberazione dell’Italia dall’occupazione nazifascista. Il loro impegno fu anche volto alla costruzione di una nuova società, più equa e inclusiva, che riconoscesse loro diritti fino ad allora negati. La Resistenza rappresentò per molte un’esperienza di crescita politica e personale che ebbe conseguenze profonde sulla società italiana del dopoguerra. Fu proprio grazie al loro contributo che, nel 1946, le donne ottennero per la prima volta il diritto di voto e iniziarono a partecipare attivamente alla vita politica del Paese, arrivando fino all’Assemblea Costituente.

Nel percorso verso l’8 marzo, Giornata internazionale della donna, l’ANPI Vallo di Diano-Tanagro vuole rendere omaggio a queste donne, spesso dimenticate, che hanno gettato le basi per una società realmente democratica. L’auspicio è che le nuove generazioni possano raccogliere il testimone delle partigiane e tramandare la conoscenza del loro fondamentale contributo alla storia italiana. Attraverso questo progetto, l’ANPI si propone di rimettere al loro posto le pagine dimenticate della nostra storia, affinché il sacrificio e la determinazione di queste donne non siano mai più relegati all’oblio, ma diventino patrimonio condiviso di memoria e consapevolezza.