Incidenti stradali nel salernitano: si riunisce l’Osservatorio Provinciale

Oggi, in Prefettura, si è tenuta una riunione dell’“Osservatorio Provinciale sull’Incidentalità Stradale”, presieduta dal Prefetto Francesco Esposito, con la partecipazione di numerosi enti locali e forze dell’ordine. L’incontro è stato un’opportunità per presentare il progetto “Guida per la tua vita”, un’iniziativa volta a sensibilizzare i giovani che si apprestano a conseguire la patente di guida sui rischi derivanti dall’uso di alcol e sostanze stupefacenti.

L’iniziativa si inserisce nell’ambito del “Patto per prevenire e contrastare il disagio giovanile” e coinvolge diverse istituzioni, tra cui la Motorizzazione Civile, la Polizia Stradale, l’ACI e l’ASL di Salerno. Il progetto prevede incontri formativi, con simulazioni di guida in stato di ebbrezza e lezioni di sicurezza stradale, per sensibilizzare i futuri automobilisti sui comportamenti responsabili e virtuosi.

Durante l’incontro sono stati analizzati i dati relativi all’incidentalità stradale in provincia di Salerno nel biennio 2023-2024, evidenziando un lieve aumento degli incidenti e un incremento delle sospensioni delle patenti, principalmente per abuso di alcol. La riunione ha anche affrontato le novità legislative introdotte dalla modifica al Codice della Strada, in particolare la nuova violazione per l’uso del cellulare alla guida, che ha già determinato numerose sospensioni di patente: oltre 200 sospensioni nei primi mesi dell’anno in corso,

evidenziando che molti guidatori assumono comportamenti scorretti che possono

essere causa di incidenti stradali.

Il progetto mira a costruire una cultura della sicurezza stradale, coinvolgendo anche i Corpi di Polizia Municipale della provincia con giornate formative, per prevenire gli incidenti e proteggere la vita degli automobilisti. Il Prefetto Esposito ha concluso sottolineando l’importanza di sensibilizzare le nuove generazioni e il ruolo cruciale delle scuole guida nella prevenzione.