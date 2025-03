Regolarità delle prestazioni extra-moenia del personale pubblico. De Luca raccomanda controlli rigorosi ai Direttori Generali campani

Si trasmette la nota firmata dal Presidente Vincenzo De Luca e dal Direttore della Sanità Antonio Postiglione, indirizzata a tutti i Direttori Generali delle Aziende Sanitarie.

“Alla luce delle indicazioni fornite nelle riunioni di fine 2024 e inizio 2025, e in vista dell’iniziativa pubblica di aprile, che mirerà a certificare la risoluzione del problema delle liste d’attesa, si rinnova l’invito alla sollecita e puntuale verifica, da parte dei dirigenti aziendali, dell’adozione delle normative relative alle prestazioni del personale pubblico presso strutture private convenzionate in regime di extra-moenia. Si raccomanda ai Direttori Generali di eseguire controlli rigorosi e puntuali per garantire il pieno rispetto dei limiti di legge”.