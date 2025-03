Si inaugura all’ospedale di Matera un ambulatorio per adulti con disturbo dello spettro autistico

Lunedì 10 marzo aprirà a Matera uno degli ambulatori pionieristici del Sud Italia dedicato agli adulti con disturbo dello spettro autistico. Il servizio, che fa parte del Dipartimento di Salute Mentale dell’ASM, offrirà un approccio specialistico per la valutazione, diagnosi, presa in carico e supporto continuo dei pazienti e delle loro famiglie. L’ambulatorio, il cui accesso avverrà tramite il medico di medicina generale, è stato creato per rispondere alle necessità di miglioramento della qualità della vita di queste persone.

L’inaugurazione, che avverrà presso il Presidio Ospedaliero Madonna delle Grazie, sarà preceduta da un convegno dal titolo “Autismo adulti, nuove prospettive e sviluppi. Il ruolo dell’ASM di Matera”, che si terrà alle ore 9 nell’Auditorium dell’ospedale.

Il nuovo ambulatorio, che sarà gestito da un’équipe multidisciplinare, mira a diventare un punto di riferimento nel Sud Italia per il supporto specialistico agli adulti con autismo, rispondendo a una domanda crescente di servizi dedicati e continuativi.