Scritte offensive a Centola: i colpevoli ripuliscono la casa della coppia

Dopo l’imbrattamento con frasi offensive dei muri esterni dell’abitazione di una coppia di settantenni, la comunità di Centola ha reagito con un gesto di responsabilità e solidarietà.

Le famiglie e i ragazzi coinvolti- come riporta “Il Mattino”- hanno ridipinto le pareti con il proprio contributo economico e manodopera. L’episodio, inizialmente condannato con fermezza, è stato ricondotto a una bravata e non a un atto criminale. I ragazzi sembrano aver compreso l’errore e hanno dischiarato che non faranno più un gesto del genere.