Confesercenti Vallo di Diano: agevolazioni per la registrazione del Marchio con lo SME Fund 2025

La Confesercenti Vallo di Diano, sotto la guida della dottoressa Maria Antonietta Aquino, ha recentemente annunciato un’importante opportunità per le aziende locali, il Sme Fund 2025, un fondo dell’Unione Europea che offre contributi per la registrazione dei marchi. Questa agevolazione rappresenta un’occasione unica per le imprese di proteggere e valorizzare il proprio brand, riducendo al contempo i costi legati alla registrazione del marchio europeo.

Grazie al nuovo programma, le aziende che desiderano registrare un marchio europeo possono ottenere un contributo che copre fino al 75% delle spese sostenute. Questo incentivo mira a supportare le imprese nel percorso di tutela della proprietà intellettuale, un passo fondamentale per garantirsi una solida posizione nel mercato competitivo.

La registrazione di un marchio non solo offre una protezione legale che permette di difendersi da imitazioni e concorrenza sleale, ma consente anche di distinguersi sul mercato, rafforzando l’identità dell’impresa. Un marchio registrato è, infatti, un vero e proprio investimento strategico per il futuro dell’azienda, che si traduce in maggiore visibilità e riconoscibilità.

Confesercenti Vallo di Diano offre assistenza per la registrazione nazionale ed europea, guidando gli imprenditori passo dopo passo attraverso le procedure burocratiche e amministrative necessarie per completare l’iscrizione del marchio.

Per ottenere ulteriori informazioni sul Sme Fund 2025 e richiedere assistenza nella registrazione del marchio, gli imprenditori del Vallo di Diano possono contattare lo sportello Confesercenti. La sede si trova in via San Sebastiano a Sala Consilina, e l’associazione è disponibile via email all’indirizzo vallodidiano@impresealcentro.it o al numero 0975 52 72 77. Per consultare il sito ufficiale dell’associazione, basta visitare www.impresealcentro.it.