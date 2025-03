Truffa del nipote a una nonna di Marina di Camerota: due persone denunciate

Un 40enne pregiudicato del napoletano e un 19enne del beneventano sono stati denunciati dai carabinieri di Marina di Camerota per aver truffato un’anziana, sottraendole circa 20.000 euro in contante e oggetti d’oro. I due hanno inscenato la classica “truffa del nipote” il 6 marzo, contattando ripetutamente la donna e facendole credere che il nipote avesse urgente bisogno di soldi per risolvere un problema. Preoccupata, l’anziana ha ceduto i suoi averi a un falso operatore delle Poste, che è poi andato a ritirare il denaro e gli oggetti di valore. Solo nel pomeriggio la donna ha realizzato di essere stata ingannata e ha denunciato l’accaduto ai Carabinieri.

Le indagini, coordinate dal maresciallo Maggiore Alberto Santoriello (comandante interinale del reparto), sono partite dalla visione delle telecamere di sorveglianza, che hanno consentito di identificare il veicolo sospetto e il falso operatore. L’anziana ha poi riconosciuto anche uno dei truffatori, e cioè il fantomatico operatore di Poste Italiane che si recò a casa a prelevare il bottino.