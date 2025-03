Gravi irregolarità in una struttura per anziani a Piaggine: il sindaco dispone la chiusura immediata

I Carabinieri NAS di Salerno hanno posto i sigilli a una struttura per anziani situata a Piaggine, in località Raia- Sella Corticato, dopo aver riscontrato gravi irregolarità. Autorizzata come gruppo appartamento per un massimo di sette ospiti autosufficienti, la struttura accoglieva invece undici persone senza i requisiti minimi previsti dalla legge. Tra le persone ospitate figurano anche anziani non autosufficienti. L’ispezione, oltre a riscontrare un numero di ospiti superiore al consentito e la presenza di persone non autosufficienti senza adeguata assistenza, ha fatto emergere condizioni igienico-sanitarie inadeguate e l’assenza dei requisiti stabiliti dal Regolamento Regionale n. 4/2014 per le strutture residenziali.

Il sindaco di Piaggine, Renato Pizzolante, ha firmato un’ordinanza urgente disponendo la chiusura immediata e lo sgombero della struttura. Gli anziani sono stati trasferiti in strutture residenziali autorizzate o in un altro domicilio a scelta delle famiglie con il supporto del Piano di Zona Ambito S07 e dei Servizi Sociali.