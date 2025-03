Il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Auletta incontra il sindaco Antonio Caggiano

Il luogotenente Antonio D’Alessio è il nuovo comandante della Stazione Carabinieri di Auletta. Il luogotenente originario di Polla ha lavorato per diversi anni in Basilicata, prestando servizio dal 2001 al 2003 nel Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Potenza, dal 2003 al 2007 alla Stazione Carabinieri di Brienza e, dal 2007 al 2012, alla Stazione Carabinieri di Moliterno assumendone poi il comando sino al 2023. Trasferito in provincia di Salerno, ha poi prestato servizio, dal 2023 al 2025, alla Stazione Carabinieri di Montesano sulla Marcellana per poi assumere, in ultimo, il suo nuovo incarico di comandante della Stazione Carabinieri di Auletta.





Il primo cittadino di Auletta, Antonio Caggiano, al momento dell’insediamento del comandante ha augurato un buon lavoro al luogotenente garantendo il pieno supporto dell’intera amministrazione comunale per quanto concerne le attività istituzionali della Stazione Carabinieri evidenziando il valore della presenza dell’Arma sul territorio aulettese e non solo.