La Walk for World Peace fa tappa nel Vallo di Diano: il cammino dei monaci tibetani attraverso l’Italia

Un pellegrinaggio che attraversa l’Italia, passo dopo passo, recando con sé un messaggio universale, la pace non è un traguardo statico, ma un processo in divenire. È questa la profonda essenza della Walk for World Peace, la marcia iniziata il 1° marzo in Sicilia da un gruppo di monaci tibetani che, con il loro incedere silenzioso e solenne, stanno risalendo il Paese per raggiungere Roma, per poi proseguire verso i Paesi Bassi.

Non si tratta soltanto di un viaggio fisico, ma di un’esperienza di trasformazione interiore, in cui la cadenza dei passi si intreccia con la meditazione, la riflessione e il dialogo con le comunità locali. Il percorso si configura così come un ponte tra culture e spiritualità diverse, un’occasione di incontro tra Oriente e Occidente nel segno della non violenza e della consapevolezza.

FOTO DI CONO CIMINO

Ieri mattina, i monaci hanno fatto tappa anche Padula, località intrisa di storia e misticismo, dove sorge la maestosa Certosa di San Lorenzo, uno dei complessi monastici più vasti d’Europa e patrimonio dell’UNESCO. Un luogo emblematico, che si presta naturalmente alla dimensione contemplativa e alla ricerca interiore.

A suggellare questo momento di profonda suggestione è stato Cono Cimino, poeta e fotografo, che con la sua sensibilità artistica ha immortalato il passaggio dei monaci con scatti di rara intensità, capaci di restituire la potenza di un incontro tra la spiritualità orientale e il patrimonio culturale occidentale.

La Walk for World Peace prosegue il suo cammino, lasciando un segno indelebile nelle terre attraversate e nelle coscienze di coloro che hanno avuto il privilegio di assistere a questo viaggio che è, prima di tutto, un cammino dell’anima.