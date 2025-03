Drammatico incidente sul lavoro questa mattina a Cardile, frazione di Gioi Cilento, dove un uomo di circa sessant’anni ha perso la vita dopo essere stato travolto da un mezzo meccanico.

L’uomo era impegnato in uno scavo per la realizzazione di un’abitazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, il mezzo si è improvvisamente capovolto, schiacciandolo.