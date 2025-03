Intelligenza artificiale per conoscere le opere della Pinacoteca di Salerno

Importanti novità hanno coinvolto negli ultimi giorni la Pinacoteca Provinciale di Salerno che, per essere sempre più al passo coi tempi, si è dotata di una guida innovativa per la valorizzazione dei beni culturali che utilizza le più moderne tecnologie. Nella galleria d’arte sono, infatti, ora presenti sensori ambientali per il monitoraggio del microclima delle sale, realtà aumentata e intelligenza artificiale che permetterà a tutti, soprattutto ai più giovani, sempre più abituati a utilizzare la tecnologia in ogni aspetto della propri vita, di conoscere nel dettaglio le opere d’arte che stanno ammirando.

La Pinacoteca Provinciale di Salerno, ospitata nello storico Palazzo Pinto, lungo la via dei Mercanti, raccoglie una importante collezione di quadri che vanno dal Rinascimento all’ultimo dopoguerra, in un’affascinante galleria di raffigurazioni sacre, paesaggi, nature morte, ritratti nelle cinque sale della collezione permanente. Dallo scorso venerdì la Pinacoteca si è dotata di un sistema che utilizza l’intelligenza artificiale per avere una guida interattiva delle opere. L’utente, recandosi nella galleria d’arte salernitana, con una semplice applicazione o utilizzando il device in dotazione alla struttura, si può muovere liberamente e, soffermandosi davanti a una tela o a una scultura, ascoltare in automatico un’esaustiva spiegazione che riguarda l’opera. L’applicazione è sia in italiano che in inglese per permettere anche ai visitatori stranieri di conoscere e apprezzare al meglio il patrimonio artistico della Pinacoteca.

L’utilizzo delle nuove tecnologie, di applicazioni da usare in autonomia sul proprio smartphone, può sicuramente incentivare i più giovani ad approcciarsi all’arte utilizzando mezzi a loro particolarmente familiari.