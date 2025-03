“Vicoli della legalità”: iniziativa a Matera per prevenire la corruzione

Alla conferenza sulle prassi di buona amministrazione per prevenire corruzione e

infiltrazioni mafiose nei piccoli comuni che si terrà a Matera domani a partire dalle 14:00, interverrà per la Regione Basilicata il vicepresidente Pasquale Pepe.



“Bisogna sempre tenere alta la guardia sulla prevenzione della corruzione e sulle

infiltrazioni mafiose nei comuni italiani. La Regione Basilicata collabora con l’Anac per

diffondere sempre di più la cultura della legalità sul nostro territorio. È necessario che la

sensibilizzazione passi anche attraverso atti istituzionali concreti e l’adesione degli

amministratori locali”.

Così il vicepresidente e assessore alle Infrastrutture della Regione Basilicata, Pasquale

Pepe, ha commentato l’iniziativa promossa dall’autorità Nazionale Anticorruzione con la collaborazione del Ministero dell’Interno, del Ministero per la Pubblica amministrazione, dell’Anci e delle Regioni.



L’evento si terrà nella Casa Cava in via San Pietro Barisano e servirà a presentare una

piattaforma informatica dedicata alla predisposizione della sezione del Piano Integrato di

Attività e Organizzazione (Piao) per la gestione dei rischi corruttivi.

Questa piattaforma, modulata per i Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti e messa

a disposizione gratuitamente, rappresenta uno strumento tecnico essenziale di

accompagnamento alla redazione del Piao 2025-2027, per implementare efficaci misure di

prevenzione della corruzione.



Dalle 15.30 è in programma il concerto racconto “Vicoli della Legalità”, con il Maestro Lino Pariota, Debora Iannotta, il sostituto procuratore generale presso la Corte di Appello di Lecce, Salvatore Cosentino, e con la partecipazione di Maldestro. Dalle 17.00 è in programma la tavola rotonda “Contrasto all’illegalità e all’infiltrazione mafiosa con presidi anticorruzione”. Sono previsti i saluti istituzionali del commissario straordinario del Comune di Matera, Raffaele Ruberto, e del presidente di Anci Basilicata e sindaco di Brindisi di Montagna, Gerardo Larocca.



Prenderanno parte ai lavori Giuseppe Busia, presidente dell’Autorità Nazionale

Anticorruzione, che interverrà da remoto; Consuelo del Balzo, consigliere Anac; Cristina

Favilli, prefetto di Matera; Giuseppe Di Meglio, vice capo di Gabinetto del Ministro per la

Pubblica Amministrazione; Pasquale Pepe, vicepresidente della Regione Basilicata;

Alessio Coccioli, procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Matera; Rosaria

Cancelliere, dirigente Ufficio Scolastico Regionale Basilicata–Ambito Territoriale di Matera;

Ilario Sorrentino, Dirigente Anac, responsabile dell’Ufficio Vigilanza Collaborativa,

Vigilanze Speciali e Pareri Motivati. Le conclusioni saranno affidate a Emanuele Prisco,

sottosegretario all’Interno.