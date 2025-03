Il pongista saprese Giuseppe Lombardi conquista l’argento al Torneo Open di Spezzano Albanese

Una grande soddisfazione per il pongista saprese Giuseppe Lombardi, che ha conquistato il secondo posto al Torneo Open di tennis tavolo Over 4500 di Spezzano Albanese, in Calabria. Il portacolori dell’ASD tennis tavolo Sapri è arrivato in finale contro Daniele Garofoli, dell’ASD tennis tavolo Dolmen di Bisceglie (BT).

Questo piazzamento segna una pietra miliare nella carriera di Lombardi, il quale, per la prima volta, ottiene un importante risultato in un torneo ufficiale FITeT.

Lombardi ha affrontato un tabellone ricco di avversari temibili, e per arrivare in finale ha superato anche diversi giocatori di alta classifica. In semifinale, ha ottenuto una vittoria decisiva con un netto 3-1 su Mirko Cecinato dell’ASD tennis tavolo Bari, dimostrando grande determinazione e abilità. Sebbene la vittoria finale sia sfuggita per un soffio, il secondo posto rappresenta un grande traguardo e un riconoscimento per l’impegno di Lombardi, che da anni lavora con passione per far crescere il movimento del tennis tavolo nella sua Sapri.

Un importante risultato che permetterà a Lombardi di scalare diverse posizioni nella classifica, segnando un passo fondamentale per la sua carriera.

L’ASD tennis tavolo Sapri continua a crescere grazie al lavoro e alla dedizione di Lombardi, che oltre a gareggiare, si è impegnato nella formazione dei giovani atleti. Il pongista saprese ha conseguito il patentino di ‘Tecnico di base’ e si dedica con passione alla crescita della società, che ha già visto i primi risultati concreti. Infatti, quest’anno, la squadra saprese ha esordito nella Serie D2 regionale girone C, con due giovani talenti: Andrea Rizzuti, di appena 13 anni, e Andrea Tortorella, venticinquenne di Trecchina. Il sogno di Lombardi è quello di avvicinare sempre più i giovani al tennis tavolo, facendo crescere una nuova generazione di pongisti.