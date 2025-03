Incidente a Pontecagnano Faiano: giovane motociclista finisce in ospedale

Un giovane motociclista è rimasto coinvolto in un incidente stradale poco prima delle 8 di questa mattina, mentre percorreva via Picentino. Il ragazzo, per cause ancora in fase di accertamento, ha perso il controllo della moto e si è ferito. Nell’incidente ha riportato una sospetta frattura alla mano destra e diverse escoriazioni.

Sul posto dell’incidente, sono intervenuti i volontari del Vopi di Pontecagnano, che hanno prestato i primi soccorsi al giovane. Dopo le prime cure sul posto, il motociclista è stato trasportato d’urgenza all’ospedale San Leonardo dove è attualmente ricoverato.