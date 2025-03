Fa tappa all’istituto “Cicerone” di Sala Consilina “Sii saggio, guida sicuro”

Ha fatto tappa questa mattina all’istituto “Cicerone” di Sala Consilina la 24esim tappa della campagna di informazione e sensibilizzazione alla sicurezza stradale “Sii saggio, guida sicuro” che coinvolge le scuole e le università campane. L’incontro si è aperto con il ricordo da parte della dirigente scolastica del “Cicerone”, Antonella Vairo, del giovane Massimo Nonato, ex studente dell’istituto di Sala Consilina, recentemente scomparso in un incidente stradale.

Nel corso dell’incontro con gli studenti, introdotto e moderato da Maria Rella Riccardi, Ricercatrice di Strade, Ferrovie e Aeroporti UniNA Federico II – Referente Scuole progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro”, sono intervenuti, tra gli altri, Teresa Paladino, Assessore del Comune di Sala Consilina, Antonella Scarano, Dottoressa di Ricerca in Ingegneri Sistemi Civili UniNA Federico II – Referente Scuole progetto “Sii Saggio, Guida Sicuro” e dell’ispettore Nicola Molinari, Comandante Sottosezione Polizia Stradale di Sala Consilina. Quest’ultimo con la sua consueta chiarezza ha illustrato ai giovani e alle giovani in platea il lavoro svolto dalla Polizia Stradale che non ha solo il compito di “elevare delle sanzioni” ma bensì anche il difficile compito di intervenire sugli incidenti stradali. L’ispettore Molinari ha ricordato ai ragazzi e alle ragazze quanto sia importante rispettare il codice della strada, rispettare la propria vita e quella degli altri utenti della strada. Ed ha ricordato, quanto sia straziante, comunicare ad un genitore, la morte del proprio figlio o della propria figlia a causa di un incidente stradale. Un momento di formazione e confronto importantissimo per i giovani e le giovani, per comprendere quanto essere responsabile alla guida sia fondamentale per la propria e altrui incolumità.