Processo Alfieri: udienza rinviata in attesa della Cassazione

Si è svolta questa mattina a Salerno, la seconda udienza sul caso “Alfieri” e gli appalti truccati. L’udienza è durata circa mezz’ora e il giudice del Tribunale di Salerno, Donatella Mancini, ha deciso per un rinvio al 24 aprile, in attesa delle motivazioni della Corte di Cassazione, che si è pronunciata sul caso lo scorso 14 febbraio.

L’udienza si è aperta con la richiesta dell’avvocato Antonello Natale, legale della Dervit, di posticipare il dibattimento fino alla pubblicazione delle motivazioni della Cassazione, inoltre è stata chiesta la sospensione delle misure cautelari per gli imputati, attualmente agli arresti domiciliari. Richiesta respinta dal giudice, che ha confermato le misure in atto.

Ricordiamo che tra gli imputati ci sono Franco Alfieri, ex sindaco di Capaccio Paestum ed ex presidente della Provincia di Salerno (decaduto dopo le dimissioni da primo cittadino), la sorella Elvira Alfieri (Alfieri Impianti Srl), l’ex collaboratore Andrea Campanile, il funzionario comunale Carmine Greco e i vertici della Dervit, Vittorio De Rosa e Alfonso D’Auria.

Le accuse a loro carico vanno dalla turbativa d’asta alla corruzione in concorso. Il tutto si basa su un presunto accordo illecito per favorire la Dervit nell’assegnazione di appalti pubblici per l’illuminazione di Capaccio Paestum.