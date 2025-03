Stellantis, da Elkann arrivano conferme per lo stabilimento di Melfi

Le recenti dichiarazioni di John Elkann, presidente di Stellantis, durante l’audizione alle Commissioni Attività produttive della Camera e Industria del Senato, hanno confermato il ruolo centrale dello stabilimento di Melfi e la volontà del gruppo di mantenere l’italianità nella produzione automobilistica. Una visione che, secondo l’assessore allo Sviluppo Economico della Regione Basilicata, Francesco Cupparo, rappresenta la continuità del “sogno” di Gianni Agnelli, rendendo l’auto ‘made in Italy’ ancora un simbolo riconosciuto a livello internazionale. “Le parole di Elkann ci danno fiducia. La strada adesso non è più in salita come si temeva, anche se rimangono questioni aperte, in particolare per l’indotto di San Nicola di Melfi, che merita una particolare attenzione”, ha commentato Cupparo.

Secondo l’assessore, una delle sfide più importanti, riguarda la riconversione industriale, un processo che il Governo e il Ministro Urso stanno valutando con particolare interesse. “Dobbiamo pensare a nuove opportunità per l’industria dell’auto, integrandola con settori come la difesa, l’aerospazio e la cybersecurity. Si tratta di una rivoluzione industriale che va gestita con progettualità chiara e senza pregiudizi ideologici”, ha aggiunto Cupparo. Un esempio concreto di questa transizione è la nuova Jeep Compass, che sarà prodotta a Melfi sia in versione elettrica che ibrida e sarà ordinabile a breve.

La Regione Basilicata ha già avviato misure di sostegno ai lavoratori dell’indotto Stellantis, con interventi destinati ai cassaintegrati per potenziare le loro competenze e fornire un’integrazione al reddito per sei mesi, con un investimento di 2,9 milioni di euro. Inoltre, sono stati stanziati 13,4 milioni di euro per la formazione continua, coinvolgendo sia le grandi imprese che le PMI, comprese quelle in fase di riconversione o crisi. “Questi strumenti erano già in fase di sviluppo prima delle indicazioni del Ministro Urso, e vanno proprio nella direzione di riqualificare quei lavoratori che hanno segnato la storia della Fiat e dell’auto italiana, affinché possano contribuire alla nuova fase dell’industria ‘made in Italy’”, ha concluso Cupparo. Con un mix di innovazione, investimenti e riconversione, l’industria automobilistica italiana si prepara ad affrontare le sfide della transizione energetica, confermando il ruolo strategico di Melfi nel panorama produttivo nazionale.