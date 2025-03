A Castel San Giorgio una marcia nella Giornata Nazionale contro le mafie

Castel San Giorgio è stata scelta dall’associazione Libera di Don Luigi Ciotti per celebrare la Giornata Nazionale della Memoria e dell’Impegno contro le mafie. La cittadina dell’agro nocerino sarnese, recentemente scossa dall’attentato dinamitardo all’ingresso del municipio, ha accolto decine di fasce tricolori. La marcia che ha sostato dinanzi al municipio di Piazza Amabile, danneggiato dall’esplosione dell’ordigno lo scorso 10 marzo, ha visto la partecipazione anche di rappresentanti delle forze dell’ordine . In corteo, le istituzioni hanno raggiunto simbolicamente la “Scala della Legalità”.

Nel contesto di questa giornata, la sindaca Paola Lanzara, che nelle ultime è stata ascoltata dai carabinieri che stanno proseguendo le indagini sull’attentato, ha sottolineato l’importanza di questa marcia come segno di solidarietà e impegno per la legalità e la sicurezza, non solo per commemorare le vittime delle mafie, ma anche per rinnovare il sostegno alla sua città e all’amministrazione comunale.

La sindaca ha poi espresso la sua gratitudine verso i dipendenti comunali e ha ricordato la poesia “Più forte della Paura”, scritta dagli alunni della terza A della scuola secondaria di Castel San Giorgio, a testimonianza del sostegno e della forza della comunità. Paola Lanzara, ha ribadito la sua piena fiducia nelle forze dell’ordine e nella magistratura, sicura che giustizia sarà fatta. “La nostra comunità, ha detto, è forte e coesa, e nessun attentato potrà mai scalfire i valori di solidarietà e impegno civile che ci contraddistinguono.”