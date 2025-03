Aggredisce i coinquilini con delle forbici: uomo finisce in manette a Matera

Nella giornata di ieri, la Polizia di Stato di Matera ha arrestato un 36enne per i reati ipotizzati di tentato omicidio, lesioni personali e minacce, commessi ai danni di una coppia. A seguito di una richiesta pervenuta al 113, gli operatori della volante sono intervenuti in un condominio, sito in una zona centrale della città, dove hanno trovato una signora, in forte stato di agitazione ed insanguinata. La donna ha spiegato ai poliziotti che un coinquilino l’aveva ferita al petto con delle forbici e poi aveva ferito anche il suo compagno, proprietario dell’appartamento, che era intervenuto per difenderla.

Sul pianerottolo e all’ingresso dell’appartamento, i poliziotti hanno subito notato evidenti tracce di sangue ed un uomo, il compagno della donna, che si tamponava la ferita al braccio sinistro. L’aggressore, invece, è stato raggiunto dagli Agenti in una stanza, dove sono state rinvenute anche le forbici utilizzate per ferire la coppia, nonché un coltello da cucina.

Da quanto emerso, l’aggressore non tollerava la presenza, seppur occasionale, della donna nell’appartamento dove viveva in affitto. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato tradotto presso la locale Casa Circondariale.