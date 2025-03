Controllo straordinario dei Carabinieri nell’agro nocerino sarnese: un arresto e 6 denunce

Nel territorio dell’agro nocerino sarnese, i Carabinieri del locale Reparto Territoriale hanno effettuato un servizio straordinario di controllo dinamico finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati, con particolare attenzione ai furti in abitazione, nei locali commerciali, e allo spaccio di sostanze stupefacenti. Il controllo, che ha visto l’impiego di personale proveniente da tutte le Stazioni dipendenti dal Reparto Territoriale, dalla Sezione Radiomobile e dalla Sezione Operativa del NOR, ha incluso anche la verifica del rispetto delle norme del Codice della Strada.

L’operazione ha coinvolto anche il N.I.L., reparto specializzato dell’Arma per la tutela del Lavoro, il N.A.S., e il Nucleo Carabinieri Cinofili di Sarno, con un dispositivo composto da 18 pattuglie e 40 militari. Durante il servizio, sono stati controllati 56 veicoli, identificate 78 persone e comminate diverse sanzioni per violazioni al Codice della Strada.

Un arresto è stato eseguito nei confronti di un 42enne di San Valentino Torio, per violazione delle prescrizioni degli arresti domiciliari. Inoltre, sei persone sono state denunciate in stato di libertà: una 42enne di Pagani per aver prelevato indebitamente denaro da un ATM utilizzando una carta bancomat fraudolenta, due uomini (un 54enne e un 39enne, entrambi napoletani) per l’utilizzo di carte carburante verosimilmente clonate, un 42enne di Nocera Inferiore per porto abusivo di oggetti atti ad offendere, e un 58enne per furto in un esercizio commerciale di Cava de’ Tirreni.

Inoltre, il titolare di un locale di Pagani è stato denunciato per aver somministrato bevande alcoliche a minori di 16 anni. Tre persone sono state segnalate alla Prefettura di Salerno per possesso di marijuana.

Nel corso dell’operazione, i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazione e Sanità di Salerno hanno effettuato un controllo in una struttura ricettiva di Scafati, riscontrando violazioni in materia agroalimentare e l’assenza delle analisi di controllo sull’acqua della piscina, sospendendone l’utilizzo.

Nell’ambito della campagna di vigilanza “A.L.T. Caporalato D.U.E.”, i Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Salerno, insieme all’Ispettorato Nazionale del Lavoro, hanno sospeso due imprese agroalimentari per impiego di lavoratori extracomunitari privi di permesso di soggiorno, contestando violazioni al D. Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, come l’omessa vigilanza sanitaria e l’assenza del Documento di Valutazione dei Rischi, elevando ammende per un totale di quasi 170mila euro.