Feldi Eboli in semifinale di Coppa Italia. La sfida contro il Napoli Futsal è alle porte

La Feldi Eboli è pronta ad affrontare una nuova, entusiasmante sfida. Dopo aver superato L84 in un’incredibile e interminabile lotteria di rigori, che ha visto ben 28 tiri dal dischetto, la squadra di mister Luciano Antonelli ha conquistato l’accesso alle semifinali di Coppa Italia. Una vittoria che ha messo a dura prova la resistenza fisica e mentale dei giocatori, ma che ha anche confermato la grinta della formazione ebolitana. Ora, però, la strada per la finale si fa ancora più ripida, con l’avversario che si chiama Napoli Futsal.

Il Napoli, infatti, è una delle squadre più temibili della stagione. Nella sfida di quarti di finale contro la Fortitudo Pomezia, gli uomini di mister Colini hanno dominato, imponendosi con un 5-2 che ha ribaltato un iniziale svantaggio. I partenopei, detentori del trofeo, sono tra le squadre più in forma del campionato e, seppur l’unica sconfitta stagionale risalga alla seconda giornata contro la Feldi Eboli (con un netto 5-0 al Palasele), il loro stato di forma attuale fa temere il peggio per le avversarie.

La squadra di Antonelli ha mostrato grande carattere durante il cammino verso la semifinale, come testimoniano il gol decisivo di Caponigro contro L84 e la parata fondamentale di Monfalcone su Tuli. La Feldi non molla mai, e, sebbene il Napoli sia una delle formazioni più accreditate per la vittoria finale, le volpi sono determinate a fare il massimo e a lottare fino alla fine.

“Quella contro L84 ci ha fatto perdere molte energie, fisiche e soprattutto mentali, ma abbiamo un roster lungo e siamo pronti a affrontare una squadra fortissima, guidata da un grandissimo allenatore”, ha commentato mister Antonelli subito dopo la conquista della semifinale. L’impegno sarà arduo, ma la voglia di sorprendere ancora è forte.

Dal canto suo, Germano Montefalcone, protagonista della serata contro L84, ha sottolineato l’importanza di mantenere alta la concentrazione e la determinazione: “Tutte le partite sono difficili, sarà una gara aperta a ogni risultato contro il Napoli, ma noi dobbiamo essere il peggior avversario possibile per tutti. Dobbiamo dare tutto e fare in modo che nessuno voglia incrociare la Feldi sul suo cammino.”

La sfida è fissata per domani, sabato 22 marzo, alle ore 21, e sarà trasmessa in diretta su Sky Sport Arena, canale 204. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, si andrà nuovamente ai rigori, con la possibilità di ricorrere al “Video Support” per eventuali revisioni delle decisioni arbitrali.