Trovato con 5mila euro in auto e la droga a casa: arrestato un cuoco di San Gregorio Magno

Un arresto per spaccio a Buccino. I carabinieri hanno, infatti, tratto in arresto un pusher, 46enne residente a San Gregorio Magno, per detenzione di stupefacenti finalizzata alla vendita.

L’uomo arrestato, di professione cuoco, mentre era alla guida della sua auto ha insospettito i militari che gli hanno intimato l’alt e hanno proceduto con la perquisizione del veicolo. I carabinieri hanno rinvenuto 5mila euro e poi hanno controllato la casa in cui vive il cuoco a San Gregorio Magno ed è spuntata la droga. I militari hanno rinvenuto cinquanta grammi di cocaina e anche il materiale per confezionarla. Il denaro e la cocaina sono stati sequestrati dagli investigatori e il cuoco è stato arrestato.