Progetto di un Mega eolico. Il sindaco di Vietri di Potenza: “Contrari alla proposta”

Nel corso di una Conferenza dei Servizi relativa al progetto di Mega eolico di 30MW, tra i territori di Vietri di Potenza e di Savoia di Lucania, il Sindaco di Vietri di Potenza, Christian Giordano, ha espresso il suo disappunto circa la proposta progettuale.

Il Sindaco Giordano, infatti, ha confermato per l’ennesima volta l’assoluta contrarietà del comune di Vietri di Potenza all’ipotesi progettuale, ritenendo che quell’area non sia adeguata per sostenere l’invasività di un tale progetto.

Durante la conferenza, Giordano ha colto anche l’occasione per sottolineare l’attenzione che l’amministrazione comunale di Vietri di Potenza pone nei confronti della salvaguardia dell’ambiente, e perciò si dice contraria anche alla realizzazione di mega impianti fotovoltaici nella medesima area.

“Vorrei chiarire che non siamo, per principio, contrari alle rinnovabili ma siamo contrari all’assedio scriteriato ed ingiustificato dei nostri territori vocati ad altri tipi

di attività” ha precisato Giordano.

“Abbiamo l’obbligo di difendere i nostri territori da installazioni non sostenibili e da eventuali speculazioni. Siamo intanto al lavoro per proporre alla comunità vietrese un progetto di “comunità energetica” capace di integrarsi correttamente nel nostro contesto paesaggistico e ambientale; e nel contempo capace di produrre vantaggi concreti per tutti i vietresi e non solo per gli installatori degli impianti”.