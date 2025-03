Fratelli d’Italia apre la crisi nella maggioranza di centrodestra in Basilicata

Fratelli d’Italia ha aperto una crisi nella maggioranza di centrodestra che governa la Regione Basilicata con a capo il presidente Bardi. L’annuncio è stato dato dal capogruppo Michele Napoli, durante la parte finale della riunione del Consiglio regionale. Napoli ha precisato che il partito non parteciperà alle attività dell’Assemblea e delle Commissioni “fino a quando non si farà chiarezza politica” nella coalizione guidata dal governatore Vito Bardi (Forza Italia, rieletto ad aprile 2024).

La tensione tra i partiti del centrodestra, e in particolare tra Fratelli d’Italia e Forza Italia, sta crescendo anche in relazione alla scelta del candidato sindaco per le elezioni comunali di Matera, previste per i prossimi 25 e 26 maggio. Fibrillazioni sono visibili anche nei rapporti con il partito di Azione che, guidato dal presidente del Consiglio lucano Marcello Pittella, fa parte della maggioranza di centrodestra in Regione, ma non ha ancora preso una decisione definitiva sulla coalizione con cui partecipare alle comunali a Matera.

L’apertura della crisi è stata commentata anche da esponenti del centrosinistra: Piero Marrese del Pd, che fu il candidato governatore del centrosinistra, ha dichiarato: “A meno di un anno dal voto regionale, questo strappo evidenzia le forti divisioni interne alla maggioranza, che dovrebbe governare la Regione Basilicata, e l’incapacità del Presidente Bardi di esercitare una guida autorevole e rappresentativa sul territorio, dove ogni segmento di essa viaggia per conto proprio”.

In risposta, i consiglieri regionali di minoranza Piero Lacorazza e Roberto Cifarelli (Pd), Piero Marrese (Bd), Alessia Araneo e Viviana Verri (M5s) e Antonio Bochicchio (Avs-Psi-LBp) hanno annunciato la richiesta di un Consiglio regionale straordinario per discutere della crisi aperta dalla dichiarazione di Michele Napoli. Secondo i consiglieri di centrosinistra, “una comunità regionale attende risposte” e i ritardi, come l’approvazione del bilancio, rischiano di scaricare sulla cittadinanza e sulle imprese le conseguenze della lotta intestina nella maggioranza che sostiene il presidente Bardi.