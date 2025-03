Evade e aggredisce lo zio: arrestato 27enne a Castel san Giorgio

Arresto a Castel San Giorgio. I carabinieri della locale Stazione hanno proceduto a far scattare le manette nei confronti di un 27enne del luogo per “evasione e maltrattamenti in famiglia” perché, dopo essersi allontanato dalla propria abitazione dove era sottoposto al regime degli arresti domiciliari, veniva sorpreso dai militari mentre aggrediva un parente. Uno zio. L’uomo avrebbe inoltre minacciato e aggredito fisicamente la madre nonché vessato i propri familiari. L’arrestato è stato tradotto presso la casa circondariale di Salerno.