La Basilicata protagonista al Villaggio “Agricoltura è” a Roma

Si è conclusa la tre giorni del Villaggio “Agricoltura è”, evento di rilevanza nazionale che si è svolto a Roma dal 24 al 26 marzo, inaugurato dal Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e concluso dal Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. L’evento ha visto la partecipazione dei principali esponenti delle istituzioni italiane ed europee, tra cui il Ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida, e il Commissario europeo per l’Agricoltura, Janusz Wojciechowski.

La Regione Basilicata ha preso parte all’iniziativa con uno stand organizzato dalla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, con il coinvolgimento dei cinque Gruppi di Azione Locale (GAL) del territorio. I GAL presenti sono stati: Cittadella del Sapere (Lagonegrese, Val Sarmento, Alto Sinni, Mercure e Pollino), Lucus (Vulture Alto Bradano), Percorsi (Alto Basento, Camastra, Alto Sauro, Marmo Platano, Melandro e Vulture), Lucania Interiore (Val d’Agri e Montagna Materana), e Start 2020 (Collina Materana, Metapontino e Basso Sinni). La partecipazione dei GAL ha messo in evidenza la varietà e le peculiarità del territorio lucano, rafforzando l’identità agricola e culturale della regione.

Il tema centrale della partecipazione lucana ha ruotato attorno alla qualità, sostenibilità e innovazione, valori fondamentali che la regione promuove, sempre nel pieno rispetto dell’ambiente e del territorio. Accanto alla tradizione, sono stati presentati e degustati prodotti tipici della Basilicata, tra cui i salumi, il Peperone Secco di Senise IGP e la Fragola della Basilicata, protagonista indiscussa della manifestazione. Quest’ultima, con il suo colore rosso brillante, il gusto dolce e fruttato e la polpa consistente, ha confermato la sua eccellenza regionale, disponibile nei mercati da novembre a maggio.

Uno dei momenti salienti della partecipazione lucana è stato il focus sul percorso di riconoscimento dell’IGP per la Fragola della Basilicata, tema trattato dall’assessore alle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Carmine Cicala, nel suo intervento di ieri. “Questa tre giorni è stata un’importante occasione di confronto con le istituzioni su tematiche vitali per il settore agricolo. Il nostro obiettivo è continuare a valorizzare le eccellenze lucane e a rafforzare la nostra presenza sia a livello nazionale che internazionale. Ringrazio il Ministro Lollobrigida per aver promosso un evento di grande importanza, che ha messo in luce il lavoro dei nostri GAL e ha sostenuto il percorso verso il riconoscimento della Fragola IGP”, ha dichiarato Cicala.

La Basilicata ha così ribadito il suo ruolo centrale nel panorama agricolo nazionale, grazie anche al continuo impegno dei GAL, che hanno presentato le ricche realtà locali e il patrimonio agricolo lucano. L’evento ha rappresentato una vetrina preziosa per il settore, stimolando il dialogo su nuove prospettive di sviluppo e consolidando la posizione della regione in un contesto sempre più competitivo. Con l’impegno delle istituzioni locali e regionali, la Basilicata guarda con fiducia alle sfide future del comparto agricolo.