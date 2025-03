Furto all’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore: rubato un ecografo da 30 mila euro

Un furto si è registrato, probabilmente nelle ore notturne, presso il reparto di Radiologia dell’ospedale “Umberto I” di Nocera Inferiore, dove ignoti hanno sottratto un ecografo del valore di circa 30 mila euro.

La scoperta è stata fatta dal personale sanitario, all’arrivo in ospedale. I sanitari hanno immediatamente avvertito la direzione sanitaria. Quest’ultima ha provveduto a presentare denuncia ai carabinieri. I militari, della Compagnia di Nocera Inferiore, giunti sul posto, hanno avviato le indagini ascoltando i medici e gli infermieri in servizio nel reparto e acquisendo i filmati delle telecamere di videosorveglianza, al fine di raccogliere elementi utili per identificare i responsabili del colpo. Il furto dell’ecografo segue quello di un defibrillatore, mesi fa, consumato sempre dall’interno dell’ospedale. L’attrezzo faceva parte di uno dei mezzi di soccorso presi a noleggio e nelle disponibilità degli ospedali di Nocera, Pagani e Scafati.