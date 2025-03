Incendio di auto a Lavello: intervento tempestivo dei Vigili del Fuoco

Nella notte scorsa, intorno alle ore 03:00, un incendio ha coinvolto quattro autovetture in via Papa Giovanni Paolo I, a Lavello. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco delle sedi distaccate di Palazzo San Gervasio e Melfi.

I pompieri, giunti con due autopompe serbatoio e due fuoristrada, hanno lavorato rapidamente per domare le fiamme e mettere in sicurezza l’area.

Grazie alla loro prontezza, l’incendio è stato spento in breve tempo, evitando ulteriori danni alle vetture circostanti e alle abitazioni della zona.

Le cause del rogo sono ancora da accertare e sul caso stanno indagando i Carabinieri della locale stazione, presenti sul posto per i rilievi del caso.

Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’episodio ha destato grande preoccupazione tra i residenti della zona. Ulteriori aggiornamenti potrebbero emergere nelle prossime ore, man mano che le indagini faranno chiarezza sull’origine dell’incendio.