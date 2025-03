Coppia di coniugi precipita in una grata al cimitero di Giffoni Valle Piana

Disavventura questa mattina presso il cimitero di Giffoni Valle Piana. Due coniugi in visita ai propri cari sono precipitati a seguito del cedimento di una grata metallica, bocca di lupo, all’interno di una cappella. I due 65enni hanno chiamato i soccorsi ed è stato necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco del locale distaccamento per supportare il personale del 118 accorso sul posto, per scendere all’interno dello scavo e riportare fuori i malcapitati feriti in maniera non grave ma comunque affidati alle cure dei sanitari presenti.