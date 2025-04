Al “Sacco” di Sant’Arsenio, tappa del progetto “Sii saggio, Guida sicuro”

Martedì 1° aprile il progetto di sensibilizzazione “Sii Saggio, Guida Sicuro”, che quest’anno ha già formato oltre 5.500 studenti in 31 incontri su tutto il territorio campano, farà tappa all’Auditorium dell’Istituto Tecnico Commerciale “Antonio Sacco” di Sant’Arsenio. Si tratta di un evento che gode del Patrocinio del Comune di Sant’Arsenio e che ha lo scopo di sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza della guida sicura, tematica particolarmente sentita alla luce dei drammi che si sono consumati sulle strade del comprensorio e che hanno avuto per protagonisti, purtroppo, proprio giovani vite.

La campagna è promossa dalla Regione Campania e ANCI Campania, in collaborazione con l’Associazione Meridiani e patrocinata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania. La formazione degli studenti delle scuole secondarie e delle università campane è al centro di un ampio programma che si articola in incontri, testimonianze e attività pratiche sul tema della sicurezza stradale.

L’appuntamento di Sant’Arsenio inizierà alle ore 10:30 e vedrà la partecipazione di importanti autorità locali e regionali. Interverranno il sindaco di Sant’Arsenio, Donato Pica, la dirigente scolastica dell’istituto “Sacco”, Antonietta Cembalo, il referente ANCI Campania Rocco Di Filippo e il presidente della Commissione Bilancio della Regione Campania, Franco Picarone. A seguire, interverranno: Andrea Santoro, comandante della Polizia Municipale di Sant’Arsenio, Roberto Fasanelli dell’Università Federico II e il capitano Veronica Pastori, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina.

Il roadshow culminerà il 9 maggio con la manifestazione conclusiva “Villaggio Sii Saggio, Guida Sicuro” che si terrà a Napoli, in Piazza Principale “Parco San Laise” (ex area Nato).

“Sii Saggio, Guida Sicuro” è un’occasione fondamentale per sensibilizzare le nuove generazioni alla sicurezza stradale, promuovendo comportamenti responsabili e consapevoli tra i giovani, che rappresentano il futuro della nostra comunità.