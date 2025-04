A Genzano di Lucania un seminario sui Centri Antiviolenza e il CAV Itinerante GEA

Venerdì 28 marzo, presso l’Auditorium “Fedele Zotta” di Genzano di Lucania, si è tenuto un seminario dedicato all’approfondimento del ruolo fondamentale dei Centri Antiviolenza (CAV) nel supporto alle donne che escono dalla violenza. Durante l’incontro, è stato presentato alla cittadinanza il CAV itinerante GEA, un’iniziativa concreta che mira a offrire ascolto, accoglienza e sostegno alle donne del territorio.

La presentazione ha coinvolto anche gli Assistenti Sociali presenti in sala e collegati online, ai quali sono stati riconosciuti 2 crediti formativi.

Un sentito ringraziamento alla Sindaca Viviana Cervellino e all’intera Amministrazione Comunale di Genzano di Lucania per aver manifestato la volontà di collaborare con il CAV e per averne riconosciuto il valore per la comunità. Un ringraziamento speciale va anche a Rosa Laguardia, Assistente Sociale e Presidente della Commissione Formazione CROAS Basilicata, per la sua preziosa collaborazione, e a Giuseppe Palo, Presidente CROAS Basilicata, per il suo costante sostegno.