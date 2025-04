Dolore anche a Sanza per il 16enne morto schiacciato da un trattore in provincia di Pisa

Era originaria di Sanza, la famiglia del giovane di soli 16 anni che ha perso la vita nelle campagne di Montopoli in Valdarno in provincia di Pisa, dopo essere rimasto schiacciato dal trattore su cui era alla guida. A trovare il corpo senza vita dell’adolescente il padre che lo stava cercando per avvertirlo che la cena era pronta.

La dinamica dell’incidente è al vaglio degli inquirenti, ma dalle prime ricostruzioni sembra che il mezzo agricolo si sia ribaltato dentro ad un fosse. Sul posto i Carabinieri, vigili del fuoco ed i sanitari del 118.