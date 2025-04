Il Comune di Polla promuove l’integrazione con i progetti P.I.A.

Il Comune di Polla ha deciso di partecipare all’avviso pubblico della Regione Campania sui “Programmi di Integrazione e Autonomia per i cittadini dei paesi terzi”, per favorirne l’integrazione socioeconomica e la partecipazione attiva, migliorandone anche l’ occupabilità. Ad illustraci le finalità del progetto, per il quale ancora non si conosce il numero dei destinatari, è stato il Consigliere comunale delegato alla Sanità, Antonio Filpo.

” I progetti P.I.A. sono progetti in cui si prevede l’integrazione di cittadini di paesi terzi e un’integrazione che va oltre l’emergenza. Ci rivolgiamo- ha spiegato Filpo- soprattutto a soggetti che sono stati nei nostri paesi, spesso minori non accompagnati e che quindi hanno frequentato le nostre scuole, sanno parlare l’italiano. L’idea- ha proseguito il Consigliere comunale- è quella di integrare questi soggetti nel nostro territorio in modo tale da poterli rendere cittadini a tutti gli effetti, soprattutto cittadini che sanno rispettare le nostre leggi, le nostre consuetudini e cittadini che hanno la voglia di progredire e di diventare protagonisti del loro futuro”.