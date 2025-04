Incidente di un’ambulanza ad Atena Lucana lungo la Ss19. Il mezzo di soccorso stava portando un paziente all’ospedale “Luigi Curto” di Polla con le sirene spiegate quando per cause in corso di accertamento ha colpito un’auto che stava svoltando. Per fortuna non si registrano feriti. Immediato l’arrivo di un’altra ambulanza per il trasporto del paziente in ospedale.