Ladre in azione con passeggino in un supermercato nel Vallo di Diano: rubati prodotti per la cura della persona

Sembravano due semplici clienti con una bambina nel passeggino, in realtà si trattava di due ladre, che con astuzia sono riuscite a rubare prodotti per la cura della persona in un supermercato del Vallo di Diano.

Le donne, come mostrano le telecamere di videosorveglianza dell’attività commerciale, hanno utilizzato il passeggino per nascondere la merce rubata ed hanno agito più di una volta nell’attività commerciale. Con estrema destrezza e attenzione per al passaggio accanto a loro degli altri clienti, le due hanno trafugato dagli scaffali dell’attività commerciale in particolare deodoranti e tinte per i capelli. Una agiva e l’altra faceva da palo, intrattenendo anche la bambina di circa tre anni, che era nel passeggino. Ieri dopo essersi viste scoperte sono scappate velocemente con la merce rubata riuscendo a far perdere le loro tracce. Il bottino della merce rubata ammonta a circa 500 euro. I titolari dell’attività commerciale hanno denunciato quanto accaduto ai Carabinieri.