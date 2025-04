Il SS. Crocifisso di Brienza in “cammino” verso Potenza per il Giubileo 2025

Tra le celebrazioni previste per il Giubileo 2025, intitolato “Pellegrini di speranza”, un evento di profondo significato spirituale e comunitario si appresta a toccare la città di Potenza: l’arrivo in peregrinatio dell’effigie del SS. Crocifisso Miracoloso del Sacro Monte di Brienza.

Dall’8 al 12 aprile, il Crocifisso di Brienza, simbolo amatissimo di fede e devozione popolare, lascerà per alcuni giorni la sua città per raggiungere la comunità del capoluogo lucano. Un momento straordinario che si inserisce nel più ampio cammino giubilare.

La peregrinatio del Crocifisso avverrà nel contesto solenne dell’Anno Santo e sarà accompagnata da momenti intensi di preghiera, meditazione e comunione.

Il momento culminante sarà la celebrazione in Cattedrale con la presenza di Mons. Davide Carbonaro, Arcivescovo di Potenza, che ha fortemente voluto inserire il Santuario del Sacro Monte tra i luoghi santi giubilari della Basilicata: una scelta che riconosce il valore spirituale e storico di questo luogo caro ai fedeli e che offre a tutti la possibilità di ottenere l’indulgenza plenaria attraverso il pellegrinaggio.

L’arrivo a Potenza del SS. Crocifisso rappresenta molto più di un evento religioso: è il segno di una fede viva che si fa strada nella quotidianità e un’occasione unica per i fedeli di avvicinarsi alla grazia dell’indulgenza plenaria, prevista per chi partecipa al pellegrinaggio in uno dei luoghi giubilari.

Un momento particolarmente significativo sarà l’incontro con i giovani che si terrà presso la parrocchia di Santa Maria della Speranza nel quartiere di Bucaletto, un’occasione unica per vivere la fede in modo autentico e condiviso.



Al termine della peregrinatio, l’effigie farà ritorno a Brienza, dove il cammino giubilare proseguirà sul Sacro Monte, luogo che ospiterà l’effigie fino a settembre.

Questo pellegrinaggio, ricco di fede e tradizione, è un invito rivolto a tutti: rimettersi in cammino, come veri pellegrini di speranza, alla sequela del Crocifisso che continua a parlare al cuore di ogni uomo.