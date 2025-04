Concorso per Dodici Nuovi Medici di Famiglia in Basilicata: ok dalla giunta regionale

La Giunta regionale della Basilicata ha approvato, su proposta dell’assessore alla Salute, Cosimo Latronico, il bando di concorso pubblico per l’ammissione di 12 medici al Corso triennale di Formazione Specifica in Medicina Generale (2025-2028). Il concorso, che rientra nel quadro normativo nazionale, prevede una prova scritta con quesiti a risposta multipla e si svolgerà contemporaneamente in tutte le Regioni italiane.

Il bando, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata, consente ai candidati di partecipare al programma di formazione che mira a potenziare il servizio sanitario territoriale e a garantire l’accesso a cure di qualità. Le borse di studio saranno finanziate con fondi nazionali e regionali.

Per partecipare, i candidati devono essere laureati in medicina e chirurgia e possedere l’abilitazione professionale prima dell’inizio del corso. Le domande possono essere inviate entro 30 giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Dettagli e moduli sono disponibili sul sito ufficiale della Regione Basilicata.