“I Fedelissimi” e “Salerno Regna” tingono di granata la Mostra “Ultras- I Colori del Calcio” a Firenze

Si è tenuta oggi a Firenze l’inaugurazione della mostra “Ultras – I Colori del Calcio” del collezionista Simone Perini, detto Miccia. Ha introdotto l’evento il giornalista sportivo Massimo Sandrelli, dichiarando: “Questa non è una banale mostra di sciarpe, è una mostra della Storia, la storia della Fiorentina e del primo gruppo organizzato costituitosi nel 1932”. È poi intervenuta l’Assessora a Deleghe Sport, Politiche Giovanili e Tradizioni Popolare Tiziana Perini la quale ha affermato: “è bello essere circondati da oggetti che parlano della storia della Fiorentina, delle squadre gemellate e di quelle rivali”. Presenti all’evento anche Gianluca De Ponti (ex Avellino, Bologna), Giancarlo Antognoni (ex Fiorentina) e Sergio Carpanesi (vincitore dello scudetto con la Fiorentina nella stagione 1955-56).

La Villa Arrivabene, sede del Quartiere 2 di Firenze, si è tinta dei colori del mondo ultras. Il viola fiorentino su tutti, ma anche il granata della Salernitana e del Torino, del Livorno, dell’Arezzo. Si è tinta, ancora con il rosso della Roma, il celeste del Lazio e del Napoli e del gialloblù del Verona. Sciarpe ma non solo, anche foulard, berretti, t-shirt e adesivi legati al mondo degli Ultras di tutta Italia.

A testimonianza di quella “salernitanità” che resiste e persiste al di là delle classifiche e delle categorie, due storici gruppi presenti alla mostra con tre adesivi: I Fedelissimi e Salerno Regna. Del club Fedelissimi sono presenti due adesivi. Il primo è il classico sticker con il nome del gruppo composto da lettere gotiche, sulla sinistra lo scudo con all’interno il duomo di Salerno e l’ippocampo e sulla destra il logo “SA” con la corona nella parte superiore, il tricolore della parte inferiore e la corona d’alloro a formare una cornice. Il secondo adesivo è del 2010 e richiama una “pezza”, uno stendardo, che si portava allo stadio. L’adesivo riporta, nella parte alta, il viso di Agostino Di Bartolomei stilizzato, di colore giallo su sfondo grigio e nella parte bassa la scritta: “Ricordo quando ero bambino”.

L’altro adesivo è del Salerno Regna. Lo sticker richiama il bandierone del gruppo fatto a mano: sfondo bianco lettere e ippocampo granata e i colori di Salerno, blu, giallo e rosso. Queste le parole dell’organizzatore Simone “Miccia” Perini: “Ringrazio di cuore tutte le persone che mi hanno aiutato ad allestire la mostra. Questo evento è legato a molti ricordi personali, soprattutto dell’adolescenza. Alcuni cimeli risalgono al 1978 e appartengono al mio vissuto di quel periodo”.

La mostra “Ultras – I Colori del Calcio” si svolgerà fino al 10 aprile 2025 presso la Villa Arrivabene, in piazza L. B. Alberti 1A a Firenze e rappresenta un’occasione unica per respirare quel mondo ultras onusto di gloria che negli anni ha portato e continua a portare in alto i vessilli delle proprie squadre e, con essi, i sentimenti più veraci.