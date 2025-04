Salerno si prepara a una “Caccia alle uova” all’insegna della solidarietà

Si avvicina la Pasqua e con essa anche le iniziative dedicate ai più piccoli. Iniziative che vogliono far loro rivivere la gioia che questa festa cristiana per definizione porta con sé. Una di queste è la caratteristica caccia alle uova, una caccia al tesoro in cui i bambini e bambine cercano uova decorate o uova di Pasqua nascoste.

Anche Salerno si sta preparando a far vivere il divertimento di questa esperienza ai più piccoli, organizzando la prima “Caccia alle Uova” organizzata dal Centro per la Legalità della cooperativa sociale Galahad. In collaborazione con la Parrocchia Santi Felice e Giovanni Battista in Pastorano, l’iniziativa solidale vuole coinvolgere grandi e piccini per far vivere loro un pomeriggio ricco di sorrisi. L’appuntamento è per mercoledì 9, dalle 16 alle 18, nel parcheggio della Chiesa di santa Maria dei Greci di Fratte. Durante l’evento i bambini presenti saranno impegnati in sfide e giochi a tema legalità, per trovare e raccogliere le uova decorate dagli operatori dei laboratori creativi del Centro per la Legalità a Matierno. Gli adulti, intanto, potranno degustare dolci pasquali preparati dai volontari della Caritas parrocchiale di Matierno, coordinati da Don Marco Raimondo.

“Vogliamo riscoprire e promuovere lo spirito solidale e comunitario, facendo sentire i più piccoli parte attiva di un progetto che aiuta il prossimo”, ha dichiarato Marilia Parente, presidente di Galahad. “L’evento sarà anche un’occasione per valorizzare la chiesa Santa Maria dei Greci e creare una sinergia tra le diverse realtà del territorio”.

La giornata prevedrà, inoltre, una lotteria di beneficenza. Tutto il ricavato della vendita dei biglietti sarà devoluto alla Caritas di Matierno per dare supporto ai più bisognosi.