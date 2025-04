Controlli del NAS a Salerno ed Avellino nelle strutture che accolgono studenti in gita: chiuso un albergo e sequestrati 570 kg di alimenti

I Carabinieri del N.A.S. di Salerno, nell’ambito dei controlli per garantire il rispetto delle normative nel settore ricettivo, hanno ispezionato diverse strutture alberghiere che accolgono studenti in gita nelle province di Salerno e Avellino. In totale sono stati eseguiti 14 controlli, di cui 10 hanno evidenziato irregolarità, superando il 70% di non conformità.

Sono state rilevate 8 violazioni amministrative, con la segnalazione di 10 persone alle Autorità competenti. Durante le operazioni, sono stati sequestrati 570 kg di alimenti vari e chiuso un albergo. Inoltre, due cucine e un deposito di alimenti sono stati sospesi a causa di gravi carenze igienico-sanitarie e strutturali. Anche una piscina è stata trovata priva del manuale per la prevenzione della legionellosi. Il valore complessivo delle strutture coinvolte nelle irregolarità è stato stimato in circa un milione di euro.

Le violazioni più frequenti riguardano la gestione non conforme delle autorizzazioni, la presenza di alimenti non tracciati, carenze igienico-sanitarie e strutturali, problemi nell’organizzazione delle attività e l’utilizzo di acqua non idonea al consumo umano, con parametri microbiologici fuori norma.