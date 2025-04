Ecomuseo del Bussento Contemporaneo: presentate le residenze di artisti in programma dal 22 al 27 Aprile

A quasi più di un mese dall’apertura al pubblico della sua esposizione multimediale, allestita presso l’Antico Frantoio di Morigerati, l’Ecomuseo Transluoghi, continua nel segno del processo di co-creazione del patrimonio territoriale che lo ha visto nascere organizzando, sempre in stretta collaborazione con la comunità locale, una serie di nuove residenze artistiche, che si aggiungono alla già avviata programmazione culturale dell’ente e che si svolgeranno in paese dal 22 al 27 aprile 2025.

Si tratta di due residenze di “Land Art e Arte Pubblica”, gestite dall’Associazione Zap!, finalizzate alla realizzazione di cinque opere di land art e arte pubblica, volte a valorizzare e implementare l’offerta culturale del territorio -per riscoprire la natura e il paesaggio quali strumenti e supporti dell’arte, in grado di suscitare nei fruitori non solo contemplazione, ma anche e soprattutto riflessione, come viene spiegato nel comunicato stampa di presentazione.

Saranno presenti alla residenza per artisti: Luigi Coppola (agroecologo e promotore di progetti di arte pubblica), DEM (artista che spazia dal wallpainting, all’illustrazione, alla pittura su tela), Gomez (pittore e muralista di origini venezuelane), Massimo Ferrara (ingegnere del suono), Ilaria Spagnuolo e Giancarlo Guadagno (designer e architetto dell’Ecomuseo Transluoghi).

Una residenza di “Preparazione a Design per la Campagna” – gestita dall’Associazione L@S e curata dalla designer Ilaria Spagnuolo e dall’architetto Giancarlo Guadagno – che si tradurrà in una serie di incontri e sopralluoghi presso le aziende del territorio per conoscerne le realtà e i sistemi produttivi, finalizzati alla progettazione di dispositivi in grado di accorciare le distanze tra produttori e consumatori, in un’ottica sociale e sostenibile.

Tre residenze di “Preparazione al Film” – gestite dall’Associazione Zap! e curate dal sociologo, regista e documentarista Daniele G. De Stefano – tese alla stesura del soggetto e della sceneggiatura preliminari alla realizzazione del film documentario prodotto da Transluoghi – Ecomuseo del Bussento Contemporaneo.