Inchiesta Alfieri bis sugli appalti della Fondovalle Calore. Cade l’accusa di associazione per l’assessore Cascone

In merito all’inchiesta “Alfieri bis” sui presunti appalti pilotati in Provincia di Salerno relativi a Fondovalle Calore, Aversana e sottopasso di Paestum, la Cassazione ha accolto il ricorso presentato Luca Cascone annullando la motivazione del Riesame di Salerno sul fumus della presunta associazione per delinquere. La Procura – si ricorderà – aveva emesso decreto di sequestro probatorio dei telefoni di Cascone contestando l’associazione, ipotesi condivisa dal Tribunale della libertà che la Suprema Corte, invece, ha annullato.

A darne notizia è stato lo stesso Cascone con un post sul proprio profilo Facebook: “Qualche ora fa mi è stata comunicata una buona notizia: la Corte di Cassazione ha annullato con rinvio il decreto con cui mi veniva contestato il reato di associazione a delinquere. Il mio auspicio ovviamente è che questo atto possa essere un primo passo verso la risoluzione di una problematica che mi ha visto inaspettatamente coinvolto.Continuo ad attendere con serenità che gli organi inquirenti e la magistratura possano continuare le loro attività: valutare questa sentenza, e continuare nelle attività di approfondimento e verifica di tutti i documenti e le circostanze, per poter confermare la mia totale estraneità ai fatti che mi sono stati contestati. Non possono negare che sono state, e fino alla soluzione finale lo saranno ancora, settimane e mesi difficili e pesanti psicologicamente (e non solo) per me, per la mia famiglia e per tutti gli amici e le persone che mi (e ci) vogliono bene; da oggi sembra che possa iniziare a vedersi una flebile luce in fondo al tunnel”.