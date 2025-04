Continuano i furti nei supermercati del Vallo di Diano ma stavolta va male ai ladri: arrestati

Rubano in un supermercato a Sanza, vengono scoperti e arrestati dai carabinieri lungo la strada Bussentina. È accaduto nei giorni scorsi e si tratta dell’ennesimo furto all’interno di supermercati del Vallo di Diano. A far scattare le manette i militari dell’Arma della Compagnia di Sala Consilina guidati dal capitano Veronica Pastori, allertati su quanto avvenuto e pronti a intervenire.



Solo alcuni giorni fa se ne erano registrati due furti con i malviventi, due donne, che avevano rubato prodotti per la cura della persona nascondendoli nel passeggino da alcuni supermercati del Vallo di Diano. Erano state immortalate dalle telecamere del sistema di videosorveglianza ma erano riuscite a far perdere le tracce.



Nel caso di Sanza, invece, i ladri hanno rubato alcolici ma sono stati fermati e arrestati dai carabinieri. Il bottino sarà restituito ai legittimi proprietari.