Potenza, la Polizia di Stato celebra il 173° anniversario al Teatro “Stabile”

Si è svolta oggi, nella cornice del Teatro Comunale “Francesco Stabile” di Potenza, la cerimonia per il 173° Anniversario della fondazione della Polizia di Stato, alla presenza di autorità civili, militari e religiose, oltre a numerosi cittadini e studenti.

La giornata si è aperta con la deposizione di una corona d’alloro presso la Questura, in memoria dei Caduti della Polizia di Stato, alla presenza del questore Giuseppe Ferrari e del prefetto Michele Campanaro. Un momento particolarmente sentito, in cui sono stati ricordati gli agenti originari della provincia di Potenza caduti nell’adempimento del dovere: Vito Zaccagnino, Alfonso Passannante, Giambattista Rosa e Francesco Tammone.

La cerimonia è proseguita al teatro cittadino con la lettura dei messaggi istituzionali del Presidente della Repubblica, del Ministro dell’Interno e del Capo della Polizia. Consegnati riconoscimenti al personale distintosi per meriti di servizio: 2 promozioni per merito straordinario, 8 encomi solenni, 17 encomi e 9 lodi.

Nel suo intervento, il questore Ferrari ha ringraziato gli operatori per l’impegno quotidiano: «Un territorio presidiato è un territorio più sicuro, dove i cittadini vivono serenamente e le attività economiche possono crescere».

Tra i momenti più apprezzati, l’esibizione dell’“Orchestra Maldestra”, giovane collettivo musicale lucano, che ha omaggiato la Polizia con “La Preghiera del Poliziotto”.

In parallelo, in Piazza Mario Pagano è stato allestito il “Villaggio della Legalità”, con stand delle specialità della Polizia, mezzi operativi e spazi dedicati alla sensibilizzazione, in collaborazione con FIDAS e Unicef. Coinvolti attivamente anche gli studenti del Liceo “Galilei” e dell’IIS “Da Vinci-Nitti”, protagonisti di una giornata all’insegna della legalità e della cittadinanza attiva.