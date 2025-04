“Lezioni di legalità” per gli studenti di Caggiano con il capitano Veronica Pastori

Importante appuntamento formativo per gli studenti e le studentesse delle scuole di Caggiano. Ieri mattina, si è svolta nella palestra dell’Istituto Comprensivo di Caggiano una giornata dedicata alla legalità, momento in cui i più giovani hanno potuto approfondire il tema dell’importanza del rispetto delle regole per vivere una vita migliore all’interno della propria comunità.

“La Giornata della Legalità 2025”, organizzata dalla scuola in collaborazione con il Comune di Caggiano e la locale sezione dell’ANC (Associazione Nazionale Carabinieri), ha visto la presenza di figure di spicco del territorio impegnate nella promozione della cultura della legalità. Ad aprire l’incontro è stato il sindaco di Caggiano Modesto Lamattina, premiato di recente a New York con il riconoscimento alla legalità “Joe Petrosino”. Sono poi intervenuti Pasquale Chirichella e , rispettivamente presidente e presidente onorario dell’Associazione Joe Petrosino, realtà dedicata alla memoria del celebre poliziotto italoamericano che fece della lotta alla mafia la propria missione di vita.

Non è mancato poi l’intervento di altre figure impegnate in primissimo piano nel rispetto della legalità: i Carabinieri. Il Maresciallo Ordinario Marcantonio Monte, comandante della stazione dei Carabinieri di Caggiano si è soffermato sull’importanza del ruolo delle caserme di prossimità, vicine alle comunità locali. La Capitana Veronica Pastori, comandante della Compagnia dei Carabinieri di Sala Consilina, ha offerto una riflessione conclusiva sull’impegno quotidiano delle forze dell’ordine nella difesa dei valori democratici, interloquendo e coinvolgendo gli alunni presenti.

L’evento ha rappresentato un’importante occasione di crescita e confronto per gli studenti e per l’intera comunità, un momento per ribadire che la legalità si costruisce insieme, a partire dai banchi di scuola.