Turista francese sta male in piena notte, soccorsa a Polla grazie a una speciale interpreta

Un’intuizione del personale infermieristico dell’ospedale di Polla, che conosce molto bene il territorio, la disponibilità immediata di una donna di Polla che parla correttamente il francese e la bravura dei medici e degli infermieri del reparto di prima linea del “Curto” hanno fatto sì che una turista francese venisse curata al meglio.

Il fatto risale ad alcuni giorni fa. La donna, in transito nel Vallo di Diano insieme al marito su un camper ha accusato forti dolori addominali. Una volta arrivata al pronto soccorso di Polla, in piena notte, ha provato a raccontare in francese i suoi problemi. Tuttavia non parlando inglese, mentre in reparto c’erano persone che potevano farlo, i problemi di comunicazione potevano portare e gravi conseguenze, considerato il problema che stava accusando. Gli infermieri si sono ricordati che proprio nei pressi dell’ospedale abita una donna che parla correttamente il francese e hanno chiesto il suo aiuto. La donna ha subito risposto di sì ed è arrivata in pochi minuti al pronto soccorso, fatto da interprete e permesso i soccorsi della malcapitata turista, di circa 60 anni. Dopo alcuni giorni quest’ultima è stata dimessa. Per quanto riguarda la ragazza interprete ha dimostrato come la solidarietà è sempre presente nel territorio.