La Banca Monte Pruno continua a crescere: i dati record

La Banca Monte Pruno continua a crescere la sua identità che rappresenta una risorsa per il territorio ed è sempre orientata verso il futuro. I risultati del bilancio 2024 aggiornati al 31 dicembre testimoniano in modo concreto il valore di una strategia fatta di responsabilità, passione e spirito di squadra. La Banca Monte Pruno guarda al futuro con orgoglio e fiducia consapevole della forza e del suo legame con il territorio che la rende pronta ad affrontare nuove sfide grazie anche alla crescita distribuita su tutte le sue aree operative.

Con un utile lordo di esercizio pari a 8,1 milioni di euro, in aumento del 27% rispetto all’anno precedente, la Banca Monte Pruno registra un traguardo che parla di solidità e fiducia. I depositi hanno raggiunto 1.272 milioni di euro (+12%), mentre i prestiti concessi ammontano a 555 milioni di euro (+1%), dati che confermano il ruolo centrale dell’Istituto nel sostenere famiglie, imprese e comunità. La crescita è distribuita su tutte le aree operative: Alburni/Cilento: 219 mln raccolta / 68 mln impieghi; Vallo di Diano/Basilicata: 540 mln raccolta / 310 mln impieghi e Salerno/Valle dell’Irno: 513 mln raccolta / 177 mln impieghi

Con 18 filiali, 135 dipendenti, oltre 2.800 soci e 39.000 clienti, la Banca Monte Pruno è una realtà viva, dinamica, capace di innovare restando fedele ai propri valori.

La Banca Monte Pruno e la Fondazione Monte Pruno sono stati protagonisti alla quinta edizione degli Stati Generali della Sostenibilità, evento che si è svolto nella Basilica Pontificia Santa Maria in Portico a Roma focalizzandosi sul tema ” Governare la Complessità”.

L’evento ha riunito diverse istituzioni, imprese ed esperti per parlare delle sfide della sostenibilità in un contesto sempre più complesso.

La Banca Monte Pruno ha pertanto confermato il suo impegno su temi sensibili e importanti come appunto la sostenibilità. All’evento presente il Direttore Generale Cono Federico e Michele Albanese Presidente della Fondazione Monte Pruno. Federico ha inoltre sottolineato come la sostenibilità debba essere un ” credo” più che un obbligo, evidenziando l’impegno della banca nel territorio attraverso incontri con cittadini e imprese. Michele Albanese ha invece valorizzato il ruolo importante della Fondazione Monte Pruno, un progetto che rappresenta un tassello fondamentale per il benessere della comunità con l’obiettivo di creare rete avvicinando i giovani a tematiche significative come appunto anche la sostenibilità.