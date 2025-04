Montecorvino Rovella: arrestato con droga e contanti, tenta la fuga a piedi

A Montecorvino Rovella, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del N.O.R. della Compagnia di Battipaglia hanno arrestato un uomo, indagato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Secondo la ricostruzione effettuata dalla polizia giudiziaria, l’uomo, passeggero di un’autovettura sottoposta a controllo, avrebbe tentato di disfarsi di un involucro in cellophane contenente cocaina suddivisa in dosi, lanciandolo fuori dal veicolo prima di tentare la fuga a piedi. Il gesto non è sfuggito ai militari, che hanno prontamente recuperato l’involucro e inseguito l’uomo.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire ulteriori quantità di eroina, hashish e cocaina, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento delle dosi e la somma in contanti di 635 euro, ritenuta verosimilmente provento dell’attività di spaccio.

L’uomo è stato arrestato e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.